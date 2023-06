ZIK ZAC FESTIVAL 2023 parc Gilbert Vilers Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône ZIK ZAC FESTIVAL 2023 parc Gilbert Vilers Aix-en-Provence, 7 juillet 2023, Aix-en-Provence. ZIK ZAC FESTIVAL 2023 Vendredi 7 juillet, 18h00 parc Gilbert Vilers Entrée libre LE 26ème ZIK ZAC FESTIVAL BRILLE SOUS LA VOÛTE ÉTOILÉE DES MUSIQUES MONDIALES !

Du 6 au 8 juillet à Aix-en-Provence, le ZIK ZAC FESTIVAL célèbre dans sa ferveur légendaire une 26ème édition haute en couleurs

la programmation : Melissa Laveaux, Cimafunk, Bia Ferreira, LASS, Oaï Star, Sara Lugo, João Selva, Kanjar’Oc, Czesare, Loharano, Bongi, Sweet Street Opera, GKBL, Talin Maas, Yeuze Low, Lady Lola, Zaarm, Mady

toutes les infos : https://www.zikzac.fr

