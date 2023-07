FANFARE KAFI Parc Germaine Le Goff Sucé-sur-Erdre, 30 août 2023, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Pique-nique musical avec la Fanfare Kafi dans le cadre des Rendez-vous de l’Erdre.

2023-08-30

Parc Germaine Le Goff

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Musical picnic with Fanfare Kafi as part of the Rendez-vous de l’Erdre festival

Picnic musical con la Fanfare Kafi en el marco del festival Rendez-vous de l’Erdre

Musikalisches Picknick mit der Fanfare Kafi im Rahmen der Rendez-vous de l’Erdre

