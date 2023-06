Spectacle iN – Biennale Ville en Transition Parc Georges Pompidou Grenoble, 11 juin 2023, Grenoble.

Spectacle iN – Biennale Ville en Transition Dimanche 11 juin, 11h00 Parc Georges Pompidou Entrée libre

Être « iN » c’est être à la mode, dans l’air du temps. C’est cette thématique que ce spectacle de danse hip-hop contemporain questionne. Comment le fast fashion nous influence-t-il et jusqu’où ?

Plongez vous aussi dans une pile de vêtements à la recherche du « consommer responsable». « iN » (danse, théâtre), est un spectacle original, drôle et léger, parfois piquant, pour tout public.

À votre avis, quel volume d’eau est nécessaire à la conception d’un t-shirt ? Et combien pour celle d’un jean ? Autrement dit, si vous deviez choisir entre prendre une douche et acheter un jean, combien de jours passeriez-vous sans vous laver ?

Pour le découvrir, venez être « iN » avec l’équipe de la Cie CTC !

La Compagnie CTC présente sa toute dernière création de danse hip-hop contemporain iN durant la Biennale Ville en Transition.

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T12:00:00+02:00

