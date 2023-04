Malaunay se met au vélo! Parc Georges Pellerin Malaunay Catégories d’évènement: Malaunay

Seine-Maritime

Malaunay se met au vélo! Parc Georges Pellerin, 10 mai 2023, Malaunay. Malaunay se met au vélo! Mercredi 10 mai, 14h00 Parc Georges Pellerin Entrée libre, gratuit. De 14h à 17h – Parc Pellerin. Toutes les informations sur : https://www.malaunay.fr/Agenda/ATELIER-D-AUTO-REPARATION-DE-VELO2

Mon P’tit Atelier de la Cop21 propose l’atelier mobile d’autoréparation animé par Guidoline, pour les jeunes cyclistes et leurs parents.

La flotte vélos enfants/adultes de la Vélostation de la Métropole Rouen Normandie sera mise à disposition pour l’organisation d’une sortie vélo encadrée par les animateurs de l’accueil de loisirs et la police municipale. Parc Georges Pellerin Malaunay Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.malaunay.fr/Agenda/ATELIER-D-AUTO-REPARATION-DE-VELO2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Malaunay, Seine-Maritime Autres Lieu Parc Georges Pellerin Adresse Malaunay Ville Malaunay Departement Seine-Maritime Lieu Ville Parc Georges Pellerin Malaunay

Parc Georges Pellerin Malaunay Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malaunay/

Malaunay se met au vélo! Parc Georges Pellerin 2023-05-10 was last modified: by Malaunay se met au vélo! Parc Georges Pellerin Parc Georges Pellerin 10 mai 2023 Malaunay Parc Georges Pellerin Malaunay

Malaunay Seine-Maritime