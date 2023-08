Visite du parc Georges Nouelle et du jardin géobotanique Parc Georges Nouelle et jardin géobotanique Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le parc Georges Nouelle et le jardin géobotanique avec un agent du service des Espaces verts de la Ville.

Sous l'impulsion de Napoléon III, parcs et jardins furent aménagés dans les villes de France pour le loisir, l'agrément et le bien-être des populations. À Chalon, c'est ici que fut créé, en 1859, sur des terres de l'ancienne commune de Saint-Jean-des-Vignes, le parc du Chalet, ou bois de Boulogne. Transformé en décharge en 1914, il retrouva sa fonction originelle en 1928 lors du premier mandat du maire Georges Nouelle. Le jardin géobotanique, implanté dans les années 1950 au sein du parc, s'étend de nos jours sur une superficie de 13 ha. Créé selon le concept de la « plante représentée dans son milieu naturel » élaboré par le botaniste Émile Château, il est, depuis 1961, organisé en différents décors régionaux : l'eau claire et ses plantes aquatiques, la côte chalonnaise calcaire et son vignoble, le Morvan granitique, la pinède et son sous-bois, la Provence et le Marais bressan.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

