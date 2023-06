Réveil au parc Méliès – Balade botanique et sensorielle Parc Georges Méliès, Nantes Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Réveil au parc Méliès – Balade botanique et sensorielle Parc Georges Méliès, Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Réveil au parc Méliès – Balade botanique et sensorielle Samedi 16 septembre, 09h00 Parc Georges Méliès, Nantes Gratuit sans réservation Olivia aime faire (re)découvrir les parcs de proximité en nous amenant à décrypter les mystères du monde végétal avec une approche sensible, tout réveillant l’histoire des lieux. Observer la biodiversité près de chez soi, éveiller ses sens et partager un moment de convivialité, voilà une belle occasion de se faire du bien en contact avec la (sa) nature ! A l’occasion des Journées du patrimoine, c’est le Parc Méliès qui nous livrera ses secrets ! Célébrons ces arbres témoins d’une histoire du quartier et partons pour une balade dépaysante rythmée entre clés de lecture botaniques et échappées sensorielles pour profiter pleinement d’un réveil en douceur. INFORMATIONS : Horaire : de 9h à 10h30 (durée : 1h30)

: de 9h à 10h30 (durée : 1h30) Public : adultes – enfants à partir de 8 ans

: adultes – enfants à partir de 8 ans RDV : 10 minutes avant à l’angle des rues Malville et Méliès

10 minutes avant à l’angle des rues Malville et Méliès Renseignements : Les Balades d’Olivia – Olivia Godart au 06 79 81 85 16 / godart.olivia@gmail.com En savoir plus sur Les Balades d’Olivia: www.facebook.com/BaladesOlivia Parc Georges Méliès, Nantes 24-26 Rue Georges Méliès, 44100 Nantes Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/BaladesOlivia [{« link »: « mailto:godart.olivia@gmail.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/BaladesOlivia »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00 © Les Balades d’Olivia Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc Georges Méliès, Nantes Adresse 24-26 Rue Georges Méliès, 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Parc Georges Méliès, Nantes Nantes

Parc Georges Méliès, Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Réveil au parc Méliès – Balade botanique et sensorielle Parc Georges Méliès, Nantes Nantes 2023-09-16 was last modified: by Réveil au parc Méliès – Balade botanique et sensorielle Parc Georges Méliès, Nantes Nantes Parc Georges Méliès, Nantes Nantes 16 septembre 2023