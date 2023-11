Prenons soin de la prairie Georges Brassens de Massy! Parc Georges Brassens Massy Catégories d’Évènement: Essonne

Massy Prenons soin de la prairie Georges Brassens de Massy! Parc Georges Brassens Massy, 18 novembre 2023, Massy. Prenons soin de la prairie Georges Brassens de Massy! Samedi 18 novembre, 13h30 Parc Georges Brassens Libre et gratuit **Explorez la Nature au Cœur de la Ville!** Rejoignez-nous le 18 novembre de 13h30 à 16h30 au Parc Georges Brassens à Massy pour une aventure écologique conviviale! Venez participer à l’entretien passionnant de notre précieuse prairie humide, un écosystème rare au sein d’Ile-de-France. Ensemble, découvrons ce milieu riche en biodiversité qui abrite 30% des espèces végétales menacées malgré sa petite superficie de 2,8% dans la région. **Agissez pour la Nature!** Au cours de cette séance, votre aide sera cruciale : nous effectuerons la taille délicate, le fauchage soigné et mettrons en place une signalétique astucieuse pour protéger cette prairie. Chaque geste compte dans notre mission de préservation ! **Où nous retrouver? Devant la piste BMX.** Relevez le défi avec nous et devenez un gardien de notre biodiversité urbaine. Parc Georges Brassens 48°43’33.6″N 2°17’35.1″E Massy 91300 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, Massy

