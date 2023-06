The BReeZe, Balkan Brass collectif, DJ âMy B Parc Gaston-Baty Pélussin, 17 juin 2023, Pélussin.

The BReeZe, Balkan Brass collectif, DJ âMy B Samedi 17 juin, 18h00 Parc Gaston-Baty

Cette année la fête de la Musique sera joyeuse et colorée. Une invitation à embarquer au gré de sonorités irlandaises ou nostalgiques des années 60 à 80 du groupe The BReeZe, puis à se laisser transporter par la fanfare aux inspirations d’Europe de l’Est du Balkan Brass collectif, avant d’atterrir sur les rythmes d’un set ensoleillé célébrant le « som brasileiro » de la DJ âMy B. La promesse d’une véritable évasion chez Gaston !

Parc Gaston-Baty à partir de18 h jusqu’à minuit

Buvette, petite restauration, glaces, jeux collectifs, jeux en bois, jonglage, animation makey makey & baby basket avec les associations locales

Balkan Brass Collectif, c’est un collectif lyonnais créé en 2022, issu du Balkan Brass Jam. Sept musiciens et musiciennes professionnel·les dont le répertoire associe compositions originales et morceaux traditionnels de fanfares estampillés 100% Europe de l’Est. Une fanfare gypsy qui incarne cette énergie festive, si singulière, en hommage aux traditions musicales cuivrées des Balkans… Des morceaux réarrangés aux sons des brass band américains, festifs et explosifs, qui emportent le public au son des trompettes, du saxo, des trombones sur les rythmes enivrants des percussions.

Bref, une énergie percutante et dévorante !

Thibault Galloy – saxophone – Rémi Flambard – trompette – Leïla Ensanyar-Volle – trompette – Raphaël Martin – trombone – Rose Dehors – trombone – Anthony Bonnière – hélicon – Léo Delay – percussions

The BReeZe, ce sont cinq esprits musicaux qui se sont croisés début 2021. De la rencontre, est née une alchimie musicale mêlant les origines qui les représentent : Angleterre, Irlande, Pays Bas, Île de France et Bourgogne. Et un répertoire commun des années 60, 70, 80 pour sublimer les rythmes du blues, du rock, du folk ou encore de la country. Yeah !

Mike Strong (UK): voix, guitare, harmonica – Leo Keating (IRL): voix, guitare, bouzouki – Danny Friedrichs (NL): voix, guitare – Denis Ridet (FR): voix, basse – Xavier Rubin (FR) : voix, batterie

DJ âMy B., c’est une référence de la musique brésilienne en Europe et en France où elle a débarqué en 2017 de son Sao Paulo natal. À la fois DJ, productrice musicale et culturelle, Amy est une grande spécialiste des différentes époques musicales brésiliennes qu’elle aime à faire découvrir lors de mix éclectiques et engagés navigant entre pépites méconnues, grands classiques et nouveaux sons. Des sets ensoleillés qui embarquent dans un voyage célébrant la diversité des rythmes de son pays tropical. Très vite remarquée sur la scène lyonnaise, elle a déjà joué dans la plupart des clubs lyonnais et dans plusieurs villes d’Europe et du Brésil. Elle fera une halte à Pélussin pour nous partager son amour du « som brasileiro ». E viva o Brasil !

Parc Gaston-Baty rue gaston baty Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

©Mairie de Pélussin