Contes hors les murs – Swing et merveille Parc Gaillard, aire de jeux Loriol-sur-Drôme, 12 juillet 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

Un espace hors du temps où des conteuses viendront faire rêver les petits et grands..

2023-07-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-12 . .

Parc Gaillard, aire de jeux

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A timeless space where storytellers will inspire young and old alike.

Un espacio atemporal donde los cuentacuentos inspirarán a grandes y pequeños.

Ein zeitloser Raum, in dem Märchenerzählerinnen kleine und große Menschen zum Träumen bringen werden.

Mise à jour le 2023-06-25 par Office de Tourisme du Val de Drôme