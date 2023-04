Sortie écologique au Parc Frédéric Pic – VANVES Parc Frédéric Pic Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sortie écologique au Parc Frédéric Pic – VANVES Parc Frédéric Pic, 22 avril 2023, Vanves. Sortie écologique au Parc Frédéric Pic – VANVES Samedi 22 avril, 10h00 Parc Frédéric Pic Sur inscription. Nombre de place limité. A travers la découverte des arbres et des plantes sauvages du Parc, nous vous présenterons les aménagements favorisant l’accueil de la biodiversité ainsi que son mode de gestion écologique et ses évolutions à venir. Sortie gratuite pour la famille. Départ à 10h, à l’entrée du Parc Frédéric Pic, place du Président Kennedy, Vanves. Parc Frédéric Pic Place du Président Kennedy, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/71HUJKfSexuhc6PNA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T11:30:00+02:00 Maison de la nature gpso

