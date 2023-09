JNSC 2023 Parc Franklin Roosvelt Bois-Colombes Catégories d’Évènement: Bois-Colombes

Hauts-de-Seine JNSC 2023 Parc Franklin Roosvelt Bois-Colombes, 8 octobre 2023, Bois-Colombes. JNSC 2023 Dimanche 8 octobre, 11h00 Parc Franklin Roosvelt Entrée libre Parcours en accro-branches et tyrolienne dans les arbres du parc Franklin Roosevelt à Bois-Colombes – 92270 Parc Franklin Roosvelt 100, rue Paul-Déroulède 92270 – Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@terreeteau.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00 Bois-Colombes Parc Franklin Roosevelt Marcus Barboza Détails Catégories d’Évènement: Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Parc Franklin Roosvelt Adresse 100, rue Paul-Déroulède 92270 - Bois-Colombes Ville Bois-Colombes Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Parc Franklin Roosvelt Bois-Colombes latitude longitude 48.913471;2.26766

Parc Franklin Roosvelt Bois-Colombes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-colombes/