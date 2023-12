Cérémonie des Voeux/Balade gourmande – 7/1 Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Fin : 2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T13:00:00+01:00 Franck Gherbi, Maire d’Hellemmes, les membres du Conseil Communal et le Personnel Communal vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2024…

Franck Gherbi, Maire d'Hellemmes, les membres du Conseil Communal et le Personnel Communal vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2024…

… et vous invitent à la balade gourmande organisée le dimanche 7 janvier à 11h, au parc François Mitterrand (Mairie).

Parc François Mitterrand (Mairie)
155, rue Roger Salengro
Hellemmes 59260
Nord
Hauts-de-France

