L’inoubliable nuit des saturnales – 1/12 Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes, 1 décembre 2023, Hellemmes.

L’inoubliable nuit des saturnales – 1/12 Vendredi 1 décembre, 19h00 Parc François Mitterrand (Mairie)

Fééria est un petit Royaume qui a la particularité d’apparaître une fois par an un peu avant le solstice d’hiver. Céleste, un homme fatigué, déluré mais pour le moins attachant se retrouve plongé dans les préparatifs de la plus importante des fêtes : la Nuit des Saturnales ! Lutins, jeunes filles de Noël, elfes… (le Père) Nicolas Noël lui-même viendront fêter avec vous cette inoubliable nuit…

Et si, comme Céleste, vous vous laissiez, vous aussi, porter par la magie de Noël ? Un spectacle drôle et féérique à partager en famille.

Par Prysm’Orion & la Cie Orionis

Parc François Mitterrand (Mairie) 155, rue Roger Salengro Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00

