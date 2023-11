Début des festivités de Noël… – 1/12 Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Début des festivités de Noël… – 1/12 Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes, 1 décembre 2023, Hellemmes. Début des festivités de Noël… – 1/12 Vendredi 1 décembre, 17h30 Parc François Mitterrand (Mairie) Tout commence au Parc François Mitterrand (Mairie), 155 rue Roger Salengro, à 17h30…

Accueil au rythme de musiques festives et conviviales par la fanfare « Jazz Ambulles », d’Alexandre Desrumaux et ses mascottes à l’entrée principale du parc en attente de Saint-Nicolas qui descendra du haut de la Mairie… Parc François Mitterrand (Mairie) 155, rue Roger Salengro Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Hellemmes, Nord

Lieu
Parc François Mitterrand (Mairie)
Adresse
155, rue Roger Salengro Hellemmes
Ville
Hellemmes
Departement
Nord

