Petit train de Noël et carrousel – Les 1, 2 et 3/12 Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Petit train de Noël et carrousel – Les 1, 2 et 3/12 Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes, 1 décembre 2023, Hellemmes. Petit train de Noël et carrousel – Les 1, 2 et 3/12 1 – 3 décembre Parc François Mitterrand (Mairie) Jusqu’à 10 ans, les petits voyageurs sont attendus en gare d’Hellemmes, direction la Maison du Père Noël ! Ce manège très coloré sera complété par un carrousel.

Parc François Mitterrand (Mairie), 155 rue Roger Salengro Vendredi 1er : 17h à 21h

Samedi 2 : 9h à 19h

Dimanche 3 : 10h à 18h Gratuit Parc François Mitterrand (Mairie) 155, rue Roger Salengro Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Parc François Mitterrand (Mairie) Adresse 155, rue Roger Salengro Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes latitude longitude 50.628144;3.108504

Parc François Mitterrand (Mairie) Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/