Visite guidée du quartier Grand Centre Parc François Mitterrand Cergy, 17 septembre 2023, Cergy.

Le Grand Centre est le premier quartier de la ville nouvelle. Conçu à la fin des années 1960, il témoigne d’une aspiration à de nouvelles formes de vie sociale. Les urbanistes n’hésitèrent pas à mettre en pratique des concepts très novateurs d’organisation de l’espace et accordèrent une grande importance aux espaces et équipements collectifs, ferments de la vie de quartier.

A travers cette visite guidée, (re)découvrez les bâtiments emblématiques du quartier, incluant les lieux labellisés récemment Architecture contemporaine remarquable : l’hôtel d’agglomération, l’école des Plants, l’actuelle chambre des métiers et de l’artisanat.

• Visite itinérante à pied, lieu de départ et de retour : au pied de la Préfecture, côté Parc François Mitterrand

Parc François Mitterrand 95000 Cergy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Ville de Cergy – Lionel Pagès