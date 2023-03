Découverte des jardins éphémères Parc François-Mitterand – Espace culturel François Mitterrand, 2 juin 2023, Périgueux.

Découverte des jardins éphémères Vendredi 2 juin, 09h30 Parc François-Mitterand – Espace culturel François Mitterrand Réservé aux écoles primaires de Périgueux et agglomération.

Visite et jeux dans les jardins. Animations en lien avec le thème : construction de petits instruments de musiques, écoute et reconnaissance des chants d’oiseaux, etc.

Parc François-Mitterand – Espace culturel François Mitterrand Place Hoche, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « f.delage@dordogne.fr »}] Le parc François Mitterrand est un site à vocation horticole, qui s’inscrit dans un projet architectural en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France. Trois jardins éphémères en forme de feuille de tulipier sont créés et renouvelés tous les 3 ans au sein du parc. C’est un espace utilisé à des fins culturelles proposant des expositions de plein air, des animations théâtrales ou musicales. Ce parc de 6 000 m² est labellisé EcoJardin et Refuge LPO. Transports en commun et parkings VL à proximité immédiate

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

Conseil départemental Dordogne