Entrée libre

Distribution d’arbres fruitiers (sur inscription) et de jeunes plants (dans la limite des stocks disponibles). Conseils de jardiniers. PARC FONTAUDIN Av. Raymond Poincaré 33600 PESSAC Sardine Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Distribution d ’arbres fruitiers pour les familles pessacaises ayant accueilli une nouvelle naissance dans l’année, et pour chaque nouveau foyer arrivant à Pessac. Distribution de jeunes plants pour les Pessacais dans le cadre de l’opération 1 million d’arbres, en collaboration avec Bordeaux Métropole (dans la limite des stocks disponibles). Conseils des jardiniers de Bordeaux Métropole et de l’associations Les Jardiniers de Pessac

