Le feu d’artifice de Blanquefort ! Parc Fongravey Blanquefort, 13 juillet 2023, Blanquefort.

Le feu d’artifice de Blanquefort ! Jeudi 13 juillet, 17h00 Parc Fongravey Entrée libre.

Les festivités commencent tôt à Blanquefort. La ville proposera des balades à poney et une initiation au tir à l’arc pour les plus petits à partir de 17h.

Les adultes, eux, pourront profiter du spectacle du One Man Band de Sébastopol l’homme orchestre. Le bal animé par l’orchestre Cezanela mettra ensuite tout le monde d’accord, avant le bouquet final : un feu d’artifice tiré à 23h.

Infos pratiques

Feu d’artifice : 23h

Fongravey, 26 rue jean moulin – 33290 Blanquefort

Parc Fongravey 26 Rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T17:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

