Parc Floral « Les Sens des 5 Continents » Parc floral « Les Sens des cinq continents » Marsillargues Catégories d’Évènement: Hérault

Marsillargues

Parc Floral « Les Sens des 5 Continents » Parc floral « Les Sens des cinq continents », 3 juin 2023, Marsillargues. Parc Floral « Les Sens des 5 Continents » 3 et 4 juin Parc floral « Les Sens des cinq continents » Visite simple : gratuite // Visite guidée : tarif réduit 5€ au lieu de 12€ Programmation en cours Possibilité d’amener votre pique-nique (zéro déchet) Tables et chaises à votre disposition A l’abri en cas d’intempéries dans la serre d’évènements Camping cariste : Stationnement gratuit 1 nuit, sur notre parking ombragé /eau offerte / électricité 5€/jour Animaux admis en laisse Parc floral « Les Sens des cinq continents » Pépinière de la Grande Calinière, Marsillargues, Hérault, Occitanie Marsillargues 34590 Hérault Occitanie 04 67 71 96 09 https://lessensdes5continents.fr D’une superficie totale de 2 ha, le parc paysager privé propose plus de 7 000 m2 de plantes de climat méditerranéen du monde entier, harmonisées dans un esprit Feng-Shui languedocien. Plus de 2 000 plantes des cinq continents sont cultivées de façon raisonnée, tolérant la sécheresse. Lieu d’expérimentation avec palmiers, plantes d’ombre, plantes tolérant la sécheresse, plantes couvre-sol et arbustes de haie en mélange jamais arrosées sauf par la pluie. Pépinière de la Grande Calinière. Possibilité de pique-nique. à 1,5 km entre Lunel et Marsillargues, lieu-dit « La grande Calinière ». Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Michèle DUBOIS NICAS

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Marsillargues Autres Lieu Parc floral "Les Sens des cinq continents" Adresse Pépinière de la Grande Calinière, Marsillargues, Hérault, Occitanie Ville Marsillargues Departement Hérault Lieu Ville Parc floral "Les Sens des cinq continents" Marsillargues

Parc floral "Les Sens des cinq continents" Marsillargues Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marsillargues/

Parc Floral « Les Sens des 5 Continents » Parc floral « Les Sens des cinq continents » 2023-06-03 was last modified: by Parc Floral « Les Sens des 5 Continents » Parc floral « Les Sens des cinq continents » Parc floral "Les Sens des cinq continents" 3 juin 2023 Marsillargues Parc floral "Les Sens des cinq continents" Marsillargues

Marsillargues Hérault