Visite nature dans le Parc Floral du Bois de Vincennes Parc Floral de Paris, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris, 23 novembre 2022, Paris.

Visite nature dans le Parc Floral du Bois de Vincennes Mercredi 23 novembre 2022, 11h30 Parc Floral de Paris, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France 13€

Crée en 1969 pour accueillir des floralies internationales, le Parc Floral du Bois de Vincennes est désormais l’un des quatre sites qui constituent le jardin botanique de la ville de Paris.

Entre lac, chênaie et pinède, nous pourrons y admirer une faune et une flore riches et diversifiées ainsi que de nombreuses oeuvres d’art et de pavillons dédiés aux bonsaïs, aux papillons ou encore aux plantes méditerranéennes .

Le parc et le lac accueillent de belles et nombreuses populations d’oiseaux variées.

Renards, fouines, écureuils et hérissons sont aussi des habitués du lieu.

Camélias, iris, bonsaïs ou lotus, vous serez charmés par la diversité de fleurs, arbres et plantes que vous allez découvrir lors de cette visite haute en couleur.

Durée : 2h30

Activité organisée par Jacky – Guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-nature-dans-le-parc-floral-du-bois-de-vincennes

Parc Floral de Paris, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Parc Floral de Paris, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris 75012 Département de Paris IDF [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/visite-nature-dans-le-parc-floral-du-bois-de-vincennes »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/visite-nature-dans-le-parc-floral-du-bois-de-vincennes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T11:30:00+01:00 – 2022-11-23T14:00:00+01:00

2022-11-23T11:30:00+01:00 – 2022-11-23T14:00:00+01:00

Nature Sortie nature