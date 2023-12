L’ODYSSEE LUMINEUSE PARC FLORAL DE PARIS Paris, 30 décembre 2023, Paris.

MILLE ET UNE LUMIERES présentent L’ODYSSEE LUMINEUSE Billet daté du 28 novembre 2023 au 07 janvier 2024Ouverture des portes : 17H30Dernière entrée : 21h30Fermeture des portes : 22h00Bienvenue dans l’univers de l’Odyssée LumineuseA la tombée de la nuit, un monde secret et merveilleux s’offre aux promeneurs. Toutes générations confondues, les voilà embarqués dans cette balade onirique qui s’articule autour de multiples tableaux enchantés et enchanteurs? Tous sont accompagnés de cartels explicatifs. Dés l’entrée, ils passent sous un immense squelette de dinosaure. Le décor est planté.VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ DE VIVRE LA MAGIE DES AURORES BORÉALES ? Nul besoin d’aller jusqu’en Laponie finlandaise ou en Islande pour les admirer, votre ville va vous permettre d’assister à ce fabuleux spectacle et de percer le mystère de ce phénomène naturel et éphémère ! Vous serez émerveillés par cette sorte de son et lumière féerique et verrez une tornade vert fluo embraser le ciel noir ou des lueurs orangées danser dans le ciel… Plus éblouissant qu’un arc-en-ciel ! Plus fascinant qu’un feu d’artifice !

Tarif : 10.00 – 13.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 17:30

Réservez votre billet ici

PARC FLORAL DE PARIS ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRE 75012 Paris