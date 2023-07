Les Balades Extraordinaires au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris, 22 juillet 2023, Paris.

Les Balades Extraordinaires au Parc Floral de Paris 22 et 23 juillet Parc Floral de Paris Entrée libre

Les Balades Extraordinaires

Une utopie du vivant

entrée libre et gratuite (sans réservation) de 14h à 19h (dernière entrée à 18h)

pour tous public à partir de 6 ans

durée du parcours : 1h30

Après avoir ému et émerveillé des milliers de spectateurs de tous âges dans le cadre enchanteur du Parc Floral en Juillet 2022, Les Balades Extraordinaires renouent avec le plaisir de flâner au grand air !

On se laisse tour à tour emporter, envoûter et bercer par de nouvelles déambulations féeriques, acrobatiques et musicales conviant chants, danses et imaginaires venus des quatre coins du monde. On y éprouve de surprenantes poétiques de la relation entre humains, animaux plantes rares et autres herbes folles, créatures suspendues aux arbres, faunes et dryades surgies de derrière un buisson…

Véritable Atlas à ciel ouvert, chaque Balade laisse le spectateur libre de voyager à son rythme le temps d’un week-end en amoureux, en famille ou en promenade solitaire, au gré d’un parcours sonore et visuel à la lisière du naturel et du surnaturel.

❦ Danse équestre, danse et arts du cirque ❦

✦ Gaëlle Estève et Valentin Bellot (cordes lisses/tissu aérien)

✦ Sabrina Ben Hadj (fil souple)

✦ Sébastien Barrier (verbe incarné)

✦ Saïef Remmide (danse)

✦ Hélène de Vallombreuse (charmeuse d’oiseaux)

✦ Daouda Nganga (danse)

✦ Solenn Heinrich (danse équestre)

✦ Sandra Abouav (danse)

❦ Musiques du monde, chant et arts lyriques ❦

✦ Dighya Mohamed Salem (Sahara Occidental/chant) et Hamza Boussaoula (guitare, guembri),

✦ Khaled et Mohanad Aljaramani (Syrie/chant, oud, percussions)

✦ Abdou Kouyaté (Sénégal/chant, kora)

✦ Mosin Kawa (Rajasthan/tablas)

✦ Abo Gabi (Palestine/chant, daf)

✦ Nawal (Comores/chant, guitare) et Catherine Braslavsky (duo « Rose des Vents »)

✦ Climène Zarkan et Robinson Khoury (Moyen-Orient/chant, trombone)

✦ Mehdi Chaïb (France-Maroc/saxophones, percussions)

✦ Dgiz (slam/contrebasse)

✦ Catherine Brisset (Cristal Baschet)

✦ Maryna Voznyuk (Ukraine/chant, clavecin)

✦ Élise Dabrowski et Victor Duclos (chant lyrique)

✦ Direction artistique : Blaise Merlin

✦ Accroches et suspensions aérienne : association Sport et Sens

✦ Cabane suspendue : Clément Doyen

✦ Coordination technique : Milhan Kodiani

✦ Production : l’Onde & Cybèle / Festival Rhizomes, avec le soutien de la Mairie de Paris, de la DAC de la Mairie de Paris, de la DRAC Île-de-France/Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Île-de-France, avec la complicité de l’Atelier des Artistes en Exil, de la Cité Internationale des Arts et de la RATP/les Musicien·ne·s du Métro.

Morgane Le Cuff & Senny Camara, Balades Extraordinaires 2022 au Parc Floral de Paris © JB Gurliat