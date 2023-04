Village botanique au parc floral de Paris – Conférences Parc floral de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Village botanique au parc floral de Paris – Conférences Dimanche 4 juin, 14h00 Parc floral de Paris L'entrée du parc floral est payante mais une fois dans le parc les conférences sont en accès libre. Limités à 50 places. Le programme des conférences du dimanche 4 juin : 14h : '' Arbres et Forêts Paysannes – Agroforesterie traditionnelle '' (45 mn), animée par Christian Sunt (Revue Fruits oubliés) 15h : '' Graines de Botanistes '' (45 mn), animée par Olivier Colin 16h : '' Les mares temporaires : un enjeu patrimonial méconnu '' (45 mn), animée par Nicolas Rabet

Muséum National d’Histoire Naturelle 17h : ‘’ Présentation du Jardin Alpin du Parc Floral de Paris et de ses milieux montagnards français ‘’ (45 mn), animée par Nicolas Rossignol

Responsable du Jardin Alpin (Ouverture exceptionnelle au Public) Parc floral de Paris Esplanade du Château de Vincennes, Route de la Pyramide 75012 Paris Métro Château de Vincennes ou RER Vincennes – Bus 46 ou 112 – Parc à vélos – Stations Vélib'

