Village botanique au parc floral de Paris – Conférences Parc floral de Paris, 3 juin 2023, Paris. Village botanique au parc floral de Paris – Conférences Samedi 3 juin, 14h00 Parc floral de Paris L’entrée du parc floral est payante mais une fois dans le parc les conférences sont en accès libre. Limités à 50 places. Le programme des conférences du samedi 3 juin : 14h : « Un jardin beau et comestible inspiré de la Nature » par Didier Willery 15h : « Pourquoi semer des variétés anciennes dans votre potager ou sur votre balcon‘’ (45 mn), animée par Isabelle Poirette & Valery Tsimba (suivi atelier semis plantes potagères pavillon 18)

Ferme Conservatoire des Mille Variétés Anciennes 16h : ‘’ Le Berceau des Nymphéas ’’ (45 mn), animée par Catherine Cormery

Domaine de Latour-Marliac au Temple du Lot 17h : ‘’ Le Pollinarium, outil précoce de détection des émissions de pollens ‘’ (30 mn) suivie d’une visite du Pollinarium du Parc Floral,

animée par Salomé Pasquet

Association des Pollinariums Sentinelles de France 17h30 : ‘’ Seychelles, Paradis de l’endémisme ’’ (45 mn), animée par Stéphane REMY

Société des Amateurs de Jardins Alpins (SAJA)

