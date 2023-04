village botanique du parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

village botanique du parc floral de Paris Parc floral de Paris, 3 juin 2023, Paris. village botanique du parc floral de Paris 3 et 4 juin Parc floral de Paris Visites Guidées 3 & 4 juin 2023 Départs devant le Pavillon 18 Chemin de l’Évolution et les plantes indigènes du Bassin Parisien Avec visite du Pavillon du Jurassique (n°14) avec Aurélia Le jardin Alpin et ses milieux montagnards français Pavillon 20 Les Pélargoniums et autres plantes d’Afrique du Sud Le Pollinarium du Parc Floral avec l’Association des Pollinariums sentinelles de France (Alerte Pollens) après sa conférence à17h (RDV à 17h30 devant le Pavillon 1 Visite du Parc dans le thème de la biodiversité / pourquoi végétaliser ? Visite de la Pinède et de la collection de Fougères Visite de la Collection d’Iris Rendez-vous au Jardin Insolite (Samedi & Dimanche de 11h à 18h ) Visite du Jardin Insolite avec les légumes anciens d’obtention d’Île de France Visite du Jardin d’Agroforesterie Parc floral de Paris Esplanade du Château de Vincennes, Route de la Pyramide 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France Métro Château de Vincennes ou RER Vincennes – Bus 46 ou 112 – Parc à vélos – Stations Vélib’ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Sonia Yassa

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Parc floral de Paris Adresse Esplanade du Château de Vincennes, Route de la Pyramide 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Parc floral de Paris Paris

Parc floral de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

village botanique du parc floral de Paris Parc floral de Paris 2023-06-03 was last modified: by village botanique du parc floral de Paris Parc floral de Paris Parc floral de Paris 3 juin 2023 Parc Floral de Paris Paris Paris

Paris Paris