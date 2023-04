Village botanique au parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Village botanique au parc floral de Paris Parc floral de Paris, 3 juin 2023, Paris. Village botanique au parc floral de Paris 3 et 4 juin Parc floral de Paris l’accès au parc floral et payant du 1er avril au 30 septembre. Stands de découvertes du Jardin Botanique de Paris & des services de la Ville de Paris Présentation du laboratoire Culture In Vitro

Présentation de la graineterie et de son Index-seminum (Catalogue de semences)

Présentation de fossiles

Présentation de différents paillages

Démonstration de bouquets avec les Fleuristes de la Ville de Paris

Atelier : Initiation au dessin et à la peinture botanique (inscription sur place)

Atelier : Initiation au vocabulaire botanique : décrire une plante (inscription sur place)

Atelier : Initiation à l'utilisation d'une flore pour déterminer le nom de plantes sauvages (inscription sur place)

Parc floral de Paris
Esplanade du Château de Vincennes, Route de la Pyramide 75012 Paris
Paris 75012 Paris Île-de-France

Métro Château de Vincennes ou RER Vincennes – Bus 46 ou 112 – Parc à vélos – Stations Vélib'

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©Sonia YASSA

