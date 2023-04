Village botanique du parc floral de Paris – Animations jeune public Parc floral de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Village botanique du parc floral de Paris – Animations jeune public Parc floral de Paris, 3 juin 2023, Paris. Village botanique du parc floral de Paris – Animations jeune public 3 et 4 juin Parc floral de Paris Programme du village botanique 2023  Récrée à Sons (Chansons pour enfants) (Dimanche)  Jardin des Papillons indigènes Île-de-France (Dimanche) dans le Pavillon 6  Contes et légendes sur les plantes avec les associations ‘l’Âge d’Or de France’ et de Valentin Haouy (AVH) dans le Patio 13 Mais aussi…

– Atelier enfants & adultes

– Groupe Chanteurs pour enfants (Dimanche)

– Visites guidées à thème (voir programme) Parc floral de Paris Esplanade du Château de Vincennes, Route de la Pyramide 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France Métro Château de Vincennes ou RER Vincennes – Bus 46 ou 112 – Parc à vélos – Stations Vélib’ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©DEVE

