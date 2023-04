village botanique du parc floral de Paris Parc floral de Paris, 3 juin 2023, Paris.

village botanique du parc floral de Paris 3 et 4 juin Parc floral de Paris

Programme des stands du village botanique 2023

 Association de l’Âge d’Or de France (Conteurs)

 Association des Amis du Jardin Exotique de Monaco (AJEM)

 Association Esper’Arte— Bijoux en or végétal (Syngonanthus nitens)

 Association Hortesia

 Association des Pollinariums Sentinelles de France (Alerte Pollens) (

 Association des Potagers et Fruitiers de France

 Association de Recherche et d’Information sur les Déserts et les Succulentes (ARIDES)

 Association Valentin Haüy (AVH)

 Biotope Éditions — Faune, la flore, les milieux naturels, l’environnement et l’écologie en général

 Châteaufarine — Centre de Formation CFPPA —Présentation de la formation Jardinier-botaniste

 Château de Sourches — Conservatoire de Pivoines

 Comité des Parcs et Jardins de France (CPJF)

 Cultive ta Rue — Découvrez l’univers des tomates

 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS)

 Didier Willery (Conférence)

 École Du Breuil (Arts & Techniques du Paysage)

 École des Plantes de Paris

 Éditions CM Exceptions – Catherine Cormery – Livres d’exception (Promenades de Paris / Alphand, L’Art des Jardins…)

 Ferme de Paris (samedi)

 Ferme conservatoire des Mille Variétés anciennes (Atelier semis plantes potagères)

 Fruits oubliés — Revue trimestrielle

 Ica Acs Accessoires — Accessoires en tissus avec reproduction d’aquarelles botaniques

 Jardin Botanique Université Paris-Saclay

 La Garance Voyageuse – Revue trimestrielle botanique

 La Récrée à Sons — Chanteurs (Dimanche)

 Le Jardin nourricier (Valery Tsimba)

 LR Drones (Présentation des services proposés)

 Pépinière Lazerat (Culture du Safran)

 Pieussergues-Dherbicourt Anne (Illustratrice botanique)

 Plantemania (Plantes à caudex)

 Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) Vigi Nature

 Resthever—Théâtre de verdure

 Société des Amateurs de Jardins Alpins et de Rocailles (SAJA)

 Société du Camellia d’Île de France – Conseils en culture, démo boutures

 Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF)

 Société Succulentophile Francilienne (SSF)

Parc floral de Paris Esplanade du Château de Vincennes, Route de la Pyramide 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France Métro Château de Vincennes ou RER Vincennes – Bus 46 ou 112 – Parc à vélos – Stations Vélib’

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©Sonia Yassa