L’appellation Côtes de Bourg partenaire du salon Barbecue Expo ! Parc floral de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L’appellation Côtes de Bourg partenaire du salon Barbecue Expo ! Parc floral de Paris, 14 avril 2023, Paris. L’appellation Côtes de Bourg partenaire du salon Barbecue Expo ! 14 – 16 avril Parc floral de Paris Les 14, 15 et 16 avril 2023, l’appellation Côtes de Bourg sera présente sur la seconde édition de Barbecue Expo, le seul salon 100% dédié à l’univers du Barbecue ! À cette occasion, l’AOC Côtes de Bourg s’associe aux Viandes Limousines pour faire rayonner ses vins au travers d’ateliers de dégustations organisés sur le stand Côtes de Bourg x Bœuf Limousin.

Le vendredi 14 avril de 13h30 à 14h30 aura lieu une conférence sur les accords Côtes de Bourg x Côtes de Bœuf Rendez-vous au stand C17 au Barbecue Expo

Parc floral de Paris

26 route du Champ de Manoeuvre

75012 – Paris, France Parc floral de Paris 26 route du Champ de Manoeuvre 75012 – Paris, France Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.barbecue-expo.fr/infos-pratiques/billetterie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T09:30:00+02:00 – 2023-04-14T19:00:00+02:00

2023-04-16T09:30:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Parc floral de Paris Adresse 26 route du Champ de Manoeuvre 75012 - Paris, France Ville Paris Lieu Ville Parc floral de Paris Paris

Parc floral de Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’appellation Côtes de Bourg partenaire du salon Barbecue Expo ! Parc floral de Paris 2023-04-14 was last modified: by L’appellation Côtes de Bourg partenaire du salon Barbecue Expo ! Parc floral de Paris Parc floral de Paris 14 avril 2023 Parc Floral de Paris Paris Paris

Paris