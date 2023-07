Conférence par Anne-Marie Royer-Pantin Parc Floral de La Source Orléans Orléans, 24 septembre 2023, Orléans.

Conférence par Anne-Marie Royer-Pantin Dimanche 24 septembre, 15h30 Parc Floral de La Source Orléans comprise dans le tarif d’entrée

La conférencière Anne-Marie Royer-Pantin vous propose une conférence à l’ombre des grands arbres du Parc.

« Le Parc Floral sous le signe de la biodiversité; Renouveau, expériences et enjeux »

Depuis sa création en 1964, le Parc Floral a bien changé : il doit désormais s’accorder aux nouvelles conditions climatiques et aux évolutions des modes de vie et des attentes, respecter le caractère évolutif de ses écosystèmes, offrir aux Orléanais et aux visiteurs un havre de diversité biologique, source d’émerveillement et de découverte mais aussi garantie du futur. Une conférence pour tout comprendre de ces métamorphoses en douceur.

¤ Horaires : 15h30

¤ Public : Tout public

¤ Animation comprise dans le tarif d’entrée

¤ Conférence en déambulation

¤ Billetterie du Parc : https://billetterie.orleans-metropole.fr/…/accueil-parc…

¤ Horaires du Parc Floral : 10h – 19h (dernière entrée à 18h)

Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-24T15:30:00+02:00 – 2023-09-24T16:30:00+02:00

