Slow Electro Festival Samedi 26 août, 19h00 Parc Floral de La Source Orléans Festival compris dans le tarif d’entrée. Tarif habituel : Adulte : 6.50€ / Enfant 6-16 ans : 4.50€ / Gratuit moins de 6 ans

Au mois de juillet ainsi qu’au mois d’août, le parc reste ouvert une fois par mois après le coucher du soleil : l’occasion de prolonger sa visite autour d’un pique-nique ou de venir s’ambiancer autour d’une programmation musicale sans cesse en mouvement !

Ce samedi 26 août, découvrez le Slow Electro Festival !

Le monde varié de l’électro débarque au Parc Floral de La Source avec son premier mini-festival de Slow Electro ! Les platines défilent sur ce festival grâce aux trois têtes d’affiche présentes sur la soirée. Electro pure, déjantée ou expérimentale, les férus de l’electro trouveront leur bonheur sur la grande plaine du Parctrouveront leur bonheur sur la grande plaine du Parc.

–> À DECOUVRIR PENDANT CETTE SOIRÉE

¤ Labotanique. Un duo passionné par la musique, le végétal et le synthé. Un univers tout en couleur cerné de pop végétale aux sonorités électroniques, composées avec des synthétiseurs et des boîtes à rythmes. Influencés par la musique des années 1980, ce groupe atypique fait chanter les plantes mais aussi, danser les visiteurs !

¤ Laurel. Nouveau venu dans le paysage tourangeaux et orléanais, partageant une house remplie d’influences variées, récentes comme anciennes, avec un goût non dissimulé pour les vieilles pépites de la « garage new-yorkaise ».

¤ Keeg. De l’électro funk à outrance, soulignée par des airs de saxo. Ces musiciens sauront mettre l’ambiance avec leur set électrique festif !

–> DETAILS DE LA SOIRÉE

¤ Horaires : Parc ouvert non-stop dès 10h00. Soirée de 19h00 à minuit

¤ Restauration : Stands Restauration (snacking) et Boissons (bieres, vins et softs) par l’Eldo Traiteur

–> TARIFS

¤ Soirée comprise dans le tarif d’entrée

¤ Tarification : Adulte : 6.50€ / Enfant 6-16 ans : 4.50€ / Gratuit moins de 6 ans

¤ Billetterie possible sur place jusqu’à 21h30

¤ Billetterie en ligne RECOMMANDÉE : https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-parc-floral

Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T19:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

Parc Floral de La Source