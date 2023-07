Conférence par Anne-Marie Royer-Pantin Parc Floral de La Source Orléans Orléans, 20 août 2023, Orléans.

La conférencière Anne-Marie Royer-Pantin vous propose une conférence à l’ombre des grands arbres du Parc.

« Petites histoires naturelles; à l’ombre des arbres du Parc »

Anne-Marie vous emmène découvrir le Parc Floral, qui fut à l’époque un haut lieu d’observations naturalistes et de passions botaniques. Saviez-vous que son contexte hydrogéologique exceptionnel fut un terrain privilégié d’introduction et d’acclimatation de nouvelles espèces, d’études et d’expérimentations végétales dans de multiples domaines ?

INFORMATIONS

¤ Horaires : 15h30

¤ Public : Tout public

¤ Animation comprise dans le tarif d’entrée

¤ Conférence en déambulation

TARIFS

¤ Billetterie du Parc : https://billetterie.orleans-metropole.fr/…/accueil-parc…

¤ Horaires du Parc Floral : 10h – 19h (dernière entrée à 18h)

Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-parc-floral »}] [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/…/accueil-parc »}]

