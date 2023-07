Spectacle Jeune Public Parc Floral de La Source Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Spectacle Jeune Public Parc Floral de La Source Orléans Orléans, 13 août 2023, Orléans. Spectacle Jeune Public Dimanche 13 août, 15h30 Parc Floral de La Source Orléans Spectacle compris dans le tarif d’entrée La compagnie du Chat qui Rêve vous propose un spectacle jeune public à l’ombre des grands arbres du Parc.

« Merlin, l’Apprenti enchanteur » : Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Bien décidé à les récupérer, il s’aventure à Brocéliande Nord, un endroit peuplé de dragons et lutins… Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de sa magie ?

INFORMATIONS

¤ Horaires : 15h30

¤ Public : Dès 5 ans

¤ Animation comprise dans le tarif d’entrée

¤ Horaires du Parc Floral : 10h – 19h (dernière entrée à 18h) Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

