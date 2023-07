Lecture en déambulation Parc Floral de La Source Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Lecture en déambulation Parc Floral de La Source Orléans Orléans, 30 juillet 2023, Orléans. Lecture en déambulation Dimanche 30 juillet, 15h30 Parc Floral de La Source Orléans animation comprise dans le tarif d’entrée Le Parc Floral de La Source et la comédienne Véronique Müller vous propose un spectacle en déambulation. Découvrez « L’homme qui plantait des arbres ». Véronique Müller vous emmène en plein-air pour une séance en déambulation sur le texte de Jean Giono. Un conte à la portée écologique visionnaire qui vous emmènera en promenade à travers le Parc Floral.

INFORMATIONS

¤ Horaires : 15h30

¤ Public : Tout public

¤ Animation comprise dans le tarif d’entrée

TARIFS

¤ Billetterie du Parc en ligne ou aux caisses

¤ Horaires du Parc Floral : 10h – 19h (dernière entrée à 18h) Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-parc-floral »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T15:30:00+02:00 – 2023-07-30T16:30:00+02:00

