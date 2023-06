Indie Folk Festival Parc Floral de La Source Orléans Orléans, 22 juillet 2023, Orléans.

Indie Folk Festival Samedi 22 juillet, 19h00 Parc Floral de La Source Orléans Festival compris dans le tarif d’entrée. Tarif habituel : Adulte : 6.50€ / Enfant 6-16 ans : 4.50€ / Gratuit moins de 6 ans

Au mois de juillet ainsi qu’au mois d’août, le parc reste ouvert une fois par mois après le coucher du soleil : l’occasion de prolonger sa visite autour d’un pique-nique ou de venir s’ambiancer autour d’une programmation musicale sans cesse en mouvement !

Ce samedi 22 juillet, découvrez l’Indie Folk Festival

Au programme de ce mini-festival, une thématique forte avec trois artistes intimistes, internationaux et français ! Une ambiance tout en voix mêlant le rock indépendant aux sons acoustiques de la musique folk contemporaine.

–> À DECOUVRIR PENDANT CETTE SOIRÉE

¤ Peter DEAVES. Sa voix chaude et résonnante plane à travers ses compositions, de la mélancolie soul aux réflexions pop optimistes sur la vie moderne et la politique

¤ Geoffrey LE GOAZIOU. Le compositeur folk nantais rejoint la soirée et vous envoute à travers un folk scintillant et minimaliste. Une voix cristalline dans un univers duveteux, cru et paisible.

¤ Micah PREWITT. Un trio folk Orléanais produisant une musique simple et juste. Voix, guitare et contrebasse. Un minimalisme joyeux.

–> DETAILS DE LA SOIRÉE

¤ Horaires : Parc ouvert non-stop dès 10h00. Soirée de 19h00 à minuit

¤ Restauration : Stands Restauration (snacking) et Boissons (bieres, vins et softs) par l’Eldo Traiteur

–> TARIFS

¤ Soirée comprise dans le tarif d’entrée

¤ Tarification : Adulte : 6.50€ / Enfant 6-16 ans : 4.50€ / Gratuit moins de 6 ans

¤ Billetterie possible sur place jusqu’à 21h30

¤ Billetterie en ligne RECOMMANDÉE : https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-parc-floral

Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

Parc Floral de La Source