Nature et Jardins Parc Floral de La Source Orléans, 3 juin 2023, Orléans. Nature et Jardins 3 et 4 juin Parc Floral de La Source Orléans Animations comprises dans le tarif d’entrée Dans le cadre des RDV aux Jardins sur la thématique « Les musiques du Jardin » et 24h de la Biodiversité « Levez le nez, regardez comme c’est beau », le Parc Floral vous propose plusieurs animations tout au long du week-end. Samedi 03 Juin : Sieste musicale avec BULLER d’Aurachrome Théâtre Venez vous détendre en assistant à un poème sonore en plein-air. Tranquillement installés dans des transats, Buller vous propose une rencontre musicale tout en douceur, une véritable invitation au laisser-aller. Dimanche 04 Juin : Stretching Postural avec Liliane Armada Passionnée par la santé et le bien-être de l’individu depuis 17 ans, Liliane vous propose deux cours pour partir à la découverte du stretching postural. Mot clef « le lâcher prise » ! – à 11h et 17h Dimanche 04 Juin. Atelier manuel Venez profiter en famille des animations autour de la fabrication d’hôtels à insectes et nichoirs Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 musique spectacle DNA

