La nouvelle saison du Parc Floral démarre le 20 mars prochain !

Site le plus visité du Loiret et vitrine de l’excellence végétale de notre territoire, le Parc Floral figure depuis 2018 parmi les sites reconnus d’envergure métropolitaine.

Le Parc Floral de La Source programme chaque année des animations pour le grand public. Il organise des ateliers destinés aux enfants pour leur apprendre à observer, comprendre et respecter la nature. En ce sens le Parc Floral a une mission de transmission et de sensibilisation.

Le Parc Floral de La Source est un véritable havre de paix où il fait bon de passer quelques heures ou

toute la journée !

Le Parc Floral est labellisé Jardin Remarquable par le ministère de la Culture et de la Communication, pour son intérêt culturel, esthétique et botanique…

Découvrez notre nouvelle saison 2023, dès le lundi 20 mars ! Jardins, spectacles, nocturnes, conférences, minigolf, rosalies, petit train ou encore la Serre aux Papillons, vous trouverez votre bonheur chez nous !

INFOS

¤ Saison 2023 du 20 mars au 05 novembre

¤ Horaires du 20/03 au 24/09 : 10h – 19h*

¤ Horaires du 25/09 au 05/11 : 10h – 18h*

*dernière entrée 1h avant la fermeture

TARIFS JOURNÉE 2023

¤ Adulte : 6.50 € (tarif réduit 5.50€ jusqu’au 23 avril inclus)

¤ Enfant de 6 à 16 ans : 4.50 €

¤ Enfant moins de 6 ans : gratuit

¤ Réduit (PMR, demandeur d’emploi, étudiant, etc) : 5.50 €

¤ Famille (2 adultes + 2 enfants 6-16 ans) : 20€ (applicable dès le 24 avril)

ABONNEMENTS

¤ Adulte : 17 €

¤ Enfant : 11.50 €

¤ Pass Famille (2 adultes + 2 enfants 6-16ans) : 50€

Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T10:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00

