Orléans 45100 À partir du mois de juin et jusqu’au mois d’août, le parc reste ouvert une fois par mois après le coucher du soleil : l’occasion de prolonger sa visite autour d’un pique-nique, de se restaurer sur place, de profiter d’un spectacle familial en nocturne ou encore de cheminer le parc à la lueur d’un lampion (offert).

Ce samedi 25 juin, venez assister à une soirée latino cubaine !

Venez assister à un cours de danse cubaine dès 19h sur la grande plaine, puis laissez-vous emporter par un concert latino/cubain muy caliente avec le groupe Calle Esperanza…

¤ 19h cours de salsa

¤ 21h concert

RESTAURATION

Cette année le parc innove et vous propose si vous le souhaitez, de vous restaurer sur place !

+33 2 38 49 30 00 https://www.parcfloraldelasource.com/evenements/les-nocturnes/

