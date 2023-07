Visite libre de la glacière Parc Floral de La Source Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite libre de la glacière 16 et 17 septembre Parc Floral de La Source

Visitez cet édifice souterrain du début du XVIIIe siècle édifié par Lord Bolingbroke.

Dans le sous-bois, tout près du mur d’enceinte du Parc Floral, empruntez l’escalier pour descendre dans le tunnel voûté de la glacière construite au début du XVIIIe siècle et admirez à son extrémité l’édifice dans lequel était stockée la glace à cette époque.

Parc Floral de La Source Avenue du Parc-Floral, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 49 30 00 http://www.parcfloraldelasource.com À Orléans, ce parc paysager de 35 hectares, détenteur du label « Jardin remarquable », accueil en son centre la naissance du Loiret, petit affluent de la Loire. Jardin d’iris, roseraie, rocaille, potager, jardin de dahlias, jardin asiatique, jardin tropical, rubans de vivaces, collection de pélargoniums, présentation de fuchsias, parc animalier, oiseaux exotiques, serre aux papillons et aire de jeux pour nos jeunes visiteurs sont autant d’espaces à découvrir et à redécouvrir au fil des saisons. Accès-stationnement : Parkings gratuits, pistes cyclables depuis le centre ville, accès tram et bus. Services : consignes gratuites, prêt de fauteuils roulants dans la limite des stocks disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Parc Floral de La Source