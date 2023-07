Visite libre Parc Floral d’Apremont Apremont-sur-Allier, 16 septembre 2023, Apremont-sur-Allier.

Visite libre 16 et 17 septembre Parc Floral d’Apremont Demi tarif soit 5 € par adulte et 3€ par enfant entre 7 et 12 ans, gratuit pour les moins de 7 ans et 2.50€ pour les PMR.

Visite libre d’un jardin remarquable où une cascade chantante, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, donnent à ce parc son caractère magique.

Parc Floral d’Apremont Le Parc Floral 18150 Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire 0248775500 http://www.apremont-sur-allier.com/fr/ Créé par Gilles de Brissac en 1977, le Parc floral d’Apremont, labellisé « Jardin Remarquable », vous propose une promenade hors du temps. Une cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, des arbres rares, trois fabriques exotiques, des voûtes de glycines odorantes donnent à ce parc son caractère magique. Les écuries du château abritent une exposition annuelle ainsi qu’une collection unique de 9 calèches du XIXe siècle.

Le Parc Floral a ouvert ses portes en 1976. D’importants travaux avaient alors été engagés : une vallée barrée, pour permettre à l’eau de se déverser en une succession de petits étangs ; des prairies petit à petit transformées en pelouses, massifs, « mixed borders », ombragées par des arbres rares ; une cascade, construite avec 650 tonnes de rochers, aménagée dans une ancienne carrière désaffectée.

Inspirée du fameux « jardin blanc » de Vita Sackville-West, à Sissinghurst (Angleterre), une bordure d’arbustes et de plantes vivaces à fleurs blanches ou à feuillages argentés se trouve à l’entrée du jardin. Au printemps, les longues grappes des glycines de Chine et du Japon vous entraînent sous une voûte odorante : cytises, clématites et acacias roses se succèdent.

Ce jardin enchanteur est agrémenté de « fabriques », constructions de fantaisie réalisées dans l’esprit de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Celles-ci sont l’œuvre du peintre-architecte d’origine russe, Alexandre Sérébriakoff.

Le « Pont-Pagode » et son toit en écailles vous transportent en Chine, tandis que « Le Pavillon Turc » et son décor intérieur évoquent les rives du Bosphore et les splendeurs passées de l’Empire Ottoman. Dernier né, le Belvédère, d’inspiration russe, surplombe la rivière et les toits du village. Huit panneaux racontant le voyage autour du monde des « Pulcinelli » ornent l’intérieur du Belvédère. Ils sont l’œuvre de la faïencerie Montagnon, à Nevers et ont nécessité plus de 10 ans de travail. 3 parkings gratuits au sein du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

S.H.A.P