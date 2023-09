Fête des Normands à Blainville-sur-Orne Parc Fleury Blainville-sur-Orne, 1 octobre 2023, Blainville-sur-Orne.

Blainville-sur-Orne,Calvados

En partenariat avec France bleu Normandie, la ville de Blainville-sur-Orne organise, dimanche 1er octobre, de 10H à 17H, la Fête des Normands.Venez y découvrir les produits du terroir normand et de nombreuses animations. Tout le programme à découvrir ici..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Parc Fleury

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



In partnership with France bleu Normandie, the town of Blainville-sur-Orne is organizing the Fête des Normands on Sunday, October 1, from 10am to 5pm. Click here for the full program.

En colaboración con France bleu Normandie, la ciudad de Blainville-sur-Orne organiza el domingo 1 de octubre, de 10:00 a 17:00 h, la Fiesta de las Normandías, en la que podrá descubrir los productos locales de Normandía y un sinfín de eventos. Haga clic aquí para consultar el programa completo.

In Zusammenarbeit mit France bleu Normandie organisiert die Stadt Blainville-sur-Orne am Sonntag, den 1. Oktober, von 10.00 bis 17.00 Uhr das Fest der Normannen, bei dem Sie Produkte aus der Normandie und zahlreiche Animationen entdecken können. Das gesamte Programm finden Sie hier.

