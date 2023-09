Rallye de Balagne Parc fermé – Parking Place Paoli L’Île-Rousse, 8 décembre 2023, L'Île-Rousse.

L’Île-Rousse,Haute-Corse

L’Association Sportive Automobile Corsica organise le Rallye de Balagne, course automobile enregistrée à la FFSA. Le Rallye compte pour la Coupe de France des Rallyes 2023 coef 4, le championnat de la ligue corse et le challenge de l’ASA..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Parc fermé – Parking Place Paoli

L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse



Organised by the Association Sportive Automobile Corsica, the Balagne Rally is an official French Motorsports Federation event. The results of the Rally are taken into account for the French Cup and the Corsican league championship, as well as the ASA challenge.

La Association Sportive Automobile Corsica organiza el Rallye de Balagne, una carrera de coches inscrita en la FFSA. El Rally cuenta para la Copa de Francia de Rallyes 2023 coef 4, el campeonato de la liga corsa y el desafío ASA.

Die Association Sportive Automobile Corsica organisiert die Rallye de Balagne, ein bei der FFSA registriertes Autorennen. Die Rallye zählt für den Coupe de France des Rallyes 2023 coef 4, die Meisterschaft der korsischen Liga und den Challenge de l’ASA.

