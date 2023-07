Soirée blind test et ciné plein air – Mercredi 26 juillet Parc Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne Soirée blind test et ciné plein air – Mercredi 26 juillet Parc Fenouillet, 26 juillet 2023, Fenouillet. Soirée blind test et ciné plein air – Mercredi 26 juillet Mercredi 26 juillet, 19h00 Parc Renseignements Rendez-vous à 19h00 pour un blind test musical géant. Des équipes, des boitiers connectés, un écran géant : venez tester votre culture musicale ! À 21h30, après avoir marqué toute une génération, venez découvrir ou redécouvrir le film Top Gun Maverick. Tout public • Entrée libre

Buvette et amenez le pique-nique Parc Rue Lucie Aubrac, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fenouillet.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

