Marché Gourmand Parc Favols Carbon-Blanc, 13 juillet 2023, Carbon-Blanc.

Marché Gourmand Jeudi 13 juillet, 18h00 Parc Favols

Marché Gourmand

dans le cadre de la Fête Nationale

> Jeudi 13 juillet à 18h au parc Favols

Venez passer une soirée conviviale, lors du marché gourmand en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Le marché gourmand accueillera une dizaine d’exposants, avec une place privilégiée accordée aux producteurs et artisans locaux. L’objectif étant de promouvoir la consommation durable et les circuits courts, en favorisant le local : commerce, artisanat et production. Pour satisfaire tous les palais, les commerçants, artisans et producteurs vous proposeront de déguster leurs spécialités autour d’une programmation axée sur la rencontre avec des musiciens venant du champ des musiques du monde.

Retrouvez la programmation complète de l’Eté Carbonblannais en cliquant ici

Parc Favols Carbon-blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/festivites/ete-carbonblannais.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00