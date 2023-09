Sylva ou la piste interdite – Spectacle théâtral immersif Parc Faucigny-Lucinge de Melun Melun, 17 septembre 2023, Melun.

Sylva ou la piste interdite – Spectacle théâtral immersif Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00 Parc Faucigny-Lucinge de Melun Gratuit sur inscription

Spectacle théâtral immersif proposé par la Compagnie Aigle de Sable

Une équipe de scientifiques et de volontaires part explorer une zone interdite en forêt. Ils y découvrent une communauté clandestine qui vit en symbiose avec la nature mais semble tout ignorer de son passé… Qui sont-ils ? Et quelle est leur histoire ? Et si ce monde parallèle à l’apparence primitive était en fait une image de notre futur ? Sylva, ou la piste interdite invite le spectateur à questionner les défis que pose l’écologie.

A partir de 10 ans

(Prévoir des chaussures adaptées à la marche)

Parc boisé de 10.6 hectares, établi au XVIIe siècle, il est redessiné par le paysagiste Achille Duchêne en 1892. À cette occasion, des arbres, comme le cèdre ou le sequoia, sont plantés, ce qui contribue à l'aspect actuel du parc. un cadre naturel ou l'on peut admirer des orchidées sauvages, une faune diverse d'insectes, un Cèdre centenaire.

