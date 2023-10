TRANS MUSICALES – JEUDI PARC EXPO RENNES AEROPORT Bruz, 7 décembre 2023, Bruz.

Tarif : 23 à 27 euros.

Les 45e Rencontres Trans Musicales de Rennes auront lieu du 6 au 10 décembre 2023. Rendez-vous bien connu des aficionados de musiques actuelles, les Trans conservent le même mot d’ordre depuis 1979 : partir à la découverte des artistes émergents et favoriser leur rencontre avec les publics les plus larges possibles. Elles annoncent chaque hiver quelles seront les tendances musicales de demain.Pour préparer votre venue ou découvrir la programmation : téléchargez l’application des Trans (disponible sur les web-stores) ou rendez-vous sur lestrans.com PROGRAMMATION : – BIG FAT KOSMO DEL MUNDO- BRITTANY DAVIS – CHAMPIONNE- DOWN – Mélissa Guex X Clément Grin- DYNAMITE SHAKERS- FLORE LAURENTIENNE- FRAN VASILIC- HANAA OUASSIM- IRNINI MONS- JACQUES – JOE YORKE- JUDGITZU- KING KAMI – LE MOTEL X MAGUGU- MATHILDE, GOMINA & JEAN LOUIS PRESQUE – NDOX ELECTRIAUE – SEXTILE- SON PARAPLUIE – YAMÊ

Utiliser la ligne 57, arrêt Parc des Expositions .

Le Parc des Expositions est située au sud ouest de Rennes, à proximité de l’aéroport de Rennes Saint-Jacques.

PARC EXPO RENNES AEROPORT

LA HAIE GAUTRAIS Bruz 35170

