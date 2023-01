Salon du Bien Etre Bio & Thérapies Parc Expo La Teste de Buch, 24 février 2023, La Teste-de-Buch.

Salon du Bien Etre Bio & Thérapies 24 – 26 février Parc Expo La Teste de Buch

Entrée à 3€, gratuit pour les mineurs.

Le plus ancien salon du bien-être de la région Aquitaine

Parc Expo La Teste de Buch 940 Avenue de l’Europe – 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “http://www.salonbienetrelateste.com”}]

Suite à la réussite de sa nouvelle formule en février 2022, le 23ème Salon du Bien Etre Bio & Thérapies du Bassin d’Arcachon revient au Parc Expo de La Teste de Buch les 24, 25 et 26 février 2023, pour une édition encore plus riche en découvertes et en expériences.

Cet événement est le plus ancien salon du bien-être de la région Aquitaine, c’est un lieu de rencontre pour les professionnels et les amateurs du bien-être, un espace pour découvrir les dernières tendances et les innovations dans ce domaine en constante évolution.

C’est l’occasion idéale pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être physique, mental et émotionnel.

Que vous soyez à la recherche de nouvelles techniques de relaxation, de produits bio pour votre santé, de thérapies alternatives ou simplement d’inspiration pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin lors de ce salon incontournable.

+ de 110 exposants : Nous vous invitons à venir découvrir les produits et les services des exposants pour tous les besoins et tous les budgets et échanger avec ces professionnels en toute simplicité.

Un espace marché Bio : Cet espace permettra aux producteurs alimentaires locaux ou nationaux de venir faire découvrir leurs produits. C’est l’assurance d’y trouver et de consommer des produits de qualité issus de producteurs respectueux de préserver l’environnement.

C’est aussi un lieu pour se ressourcer, se détendre et se divertir, grâce aux concerts, aux ateliers, aux conférences et aux animations qui seront proposés tout au long de ces trois jours.

+ de 45 Conférences/Ateliers

Les conférenciers phares de l’édition 2023 sont Luc Bodin, Nadalette La Fonta, Patrice Marty, Ozalée Intuitive et Seymour Brussel. Ils partageront leur savoir et leur expérience dans des conférences passionnantes et inspirantes.

De plus, le salon accueillera également 3 concerts zen qui seront l’occasion de découvrir les performances des artistes Les Space Gypsys, Tony Begood & Kaleb Weko ou encore Thierry Bleton vous accompagneront dans des voyages musicaux pour vous aider à vous détendre et à vous ressourcer.

Animation Gratuite : NRJ BOOSTER

Venez faire une séance dans cette Cabine de douche énergétique pour harmoniser votre corps et retrouver un équilibre bénéfique. Elle fera de votre santé votre meilleur allié. Pensée pour permettre un rééquilibrage énergétique complet et optimal, elle a pour enjeux de favoriser le bien-être et préserver la santé par l’harmonisation des énergies du corps. Réservation obligatoire.

Nous sommes convaincus que les Animations, les conférences de nos intervenants et les concerts zen contribueront à rendre votre expérience au salon encore plus riche et inspirante. Nous vous attendons nombreux pour cet événement incontournable !

Les + du Salon :

Entrée à 3€, gratuit pour les mineurs.

3 Restaurants Bio et/ou végétariens

500 Places de parking gratuit.

Horaires : 10h à 19h

Lieu : Parc Expo – 940 Avenue de l’Europe – 33260 La Teste-de-Buch

Infos : www.salonbienetrelateste.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T10:00:00+01:00

2023-02-26T19:00:00+01:00