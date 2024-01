JAPAN TOURS FESTIVAL 2024 – 1 JOUR PARC EXPO DE TOURS Tours, dimanche 30 juin 2024.

JAPAN TOURS FESTIVAL 2024 – 1 JOURBillet daté valable 1 jour au choix du 28 au 30 juin 2024.Le Japan Tours Festival est un rendez-vous incontournable qui rassemble chaque année les communautés férues du Japon et de ses traditions, de manga, de cosplay, de jeux vidéo, de jeux de société et des univers geeks.Durant 3 jours, près de 26 000 visiteurs viennent participer à de nombreux ateliers, animations, conférences et rencontrer des invités de renom.Reconnu pour la richesse de son contenu et son ambiance conviviale, le festival est aujourd’hui l’une des conventions les plus populaires en France.

Tarif : 15.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-06-30 à 09:30

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37