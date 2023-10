SALON DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DE BOURGOGNE JURA Parc Expo de Nancy Vandœuvre-lès-Nancy, 10 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Chers amateurs de vin et passionnés de la culture viticole

Nous sommes ravis de vous inviter à la 30ème édition du Salon des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura, un événement incontournable pour tous les connaisseurs et les amoureux du vin. Le Parc des Expositions de Nancy se transformera en un véritable paradis pour les aficionados du vin, mettant en lumière le savoir-faire viticole exceptionnel de la Bourgogne et du Jura.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 15:00:00 fin : 2023-11-10 20:00:00. 6 EUR.

Parc Expo de Nancy Rue Catherine Opalinska

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Dear wine lovers and wine culture enthusiasts

We’re delighted to invite you to the 30th edition of the Salon des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura, a not-to-be-missed event for connoisseurs and wine lovers alike. The Parc des Expositions de Nancy will be transformed into a veritable paradise for wine aficionados, showcasing the exceptional winemaking expertise of Burgundy and Jura.

Queridos amantes del vino y entusiastas de la cultura del vino

Nos complace invitarles a la 30ª edición del Salón de los Viticultores Independientes de Borgoña y el Jura, una cita ineludible para todos los conocedores y amantes del vino. El Parque de Exposiciones de Nancy se transformará en un auténtico paraíso para los aficionados al vino, en el que se mostrará el excepcional saber hacer vinícola de Borgoña y el Jura.

Liebe Weinliebhaber und Liebhaber der Weinkultur

Wir freuen uns sehr, Sie zur 30. Ausgabe des Salon des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura einladen zu können, einem unumgänglichen Ereignis für alle Weinkenner und -liebhaber. Der Parc des Expositions de Nancy wird sich in ein wahres Paradies für Weinliebhaber verwandeln und das außergewöhnliche Weinbau-Know-how der Regionen Burgund und Jura ins Rampenlicht stellen.

